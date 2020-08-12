Махачкала, , 14:30 — REGNUM В Дагестане выявлены преступления в сфере энергоснабжения. У компании «Россети Северный Кавказ» похищено электроэнергии на сумму около 2 млн рублей, сообщили 12 августа в пресс-службе компании.

Энерговоры организовали работу незаконных майнинг-ферм, используя незарегистрированное подключение к энергосетям. Одна такая ферма была обнаружена в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района. Её владелец похитил около 1,7 млн рублей. Как установлено, он прикрепил магнит к счетчику и тот прекратил фиксировать показания.

Второй злоумышленник организовал работу майнинг-фермы в гараже собственного дома в городе Махачкале. Ущерб от его деятельности составил 247 тыс. рублей. В настоящее время мошенник уже погасил его.

Как рассказали в компании «Россети», Дагестан оказался антилидером в России по числу выявленных случаев хищения электроэнергии с помощью майнинг-ферм. С мая 2019 года специалисты компании обнаружили в республике 17 подпольных ферм, с помощью которых было похищено свыше 200 млн рублей.