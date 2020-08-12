Москва, , 14:30 — REGNUM Резкое падение прибыли российских компаний весной 2020 года совершенно неудивительно с учётом нерабочих апреля и первой половины мая, а также обвала цен на нефть в марте и апреле и обесценения рубля в марте, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя сильнейшее падение прибыли бизнеса в России.

«Негативные прогнозы экспертов подтверждаются вышедшей 11 августа предварительной оценкой падения российского ВВП за II квартал 2020 года в 8,5% в годовом исчислении.

По предварительным данным Росстата, за II квартал транспортная отрасль показала спад на 70% в годовом исчислении, розничные продажи — почти на 17%, а небольшой рост за этот непростой период продемонстрировало только сельское хозяйство.

Правда, первая оценка динамики ВВП от Росстата выглядит несколько заниженной, ведь ЦБ РФ и Минэкономразвития прогнозировали снижение ВВП во втором квартале минимум на 9−10%.

Но, как правило, предварительная оценка темпов роста ВВП, публикуемая Росстатом, не включает полностью результаты работы малого и среднего бизнеса, который от пандемии коронавируса и режима самоизоляции пострадал больше всего, так что, вероятно, что вторая оценка ВВП Росстатом может измениться в худшую сторону.

Тот факт, что в нерабочем апреле и частично рабочем мае российский бизнес всё-таки смог выйти в прибыль, могло быть связано с господдержкой отраслей, в том числе с такой мерой как кредитные каникулы, которая не практиковалась нигде в развитых странах.

Ведь основные затраты малого бизнеса — обслуживание кредитов и арендная плата. Кроме того, снятие ограничений в середине мая для промышленности и строительства во многих регионах также могло сыграть положительную роль в постепенной стабилизации ситуации в российском бизнесе.

А если бы Минфин и ЦБ РФ не сдержали бы обвал рубля, то весь российский бизнес реально мог бы выйти в убыток не только в марте (по оценкам FinExpertiza, совокупный убыток российского бизнеса в марте текущего года составил 227 млрд руб.), но и по итогам всей весны.

С учётом вышедших негативных данных по российскому ВВП в ближайшие дни курс доллара к рублю ожидается в рамках 72−74 руб., курса евро к рублю — 85,5—87,5 руб.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитической службы FinExpertiza, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России.

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