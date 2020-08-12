Москва, , 14:03 — REGNUM После завершения пандемии экономике РФ понадобилось бы не более года, чтобы восстановиться, если бы она могла расти темпами в 4-5−6% в год, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Если бы наша экономика могла развиваться достаточно высокими темпами, скажем, 4-5−6% в год, то на восстановление нам бы потребовалось не более года, — сказал Колганов. — Но проблема заключается в том, что наша экономика и до коронакризиса росла очень медленно. Если вообще росла. Конечно, будет период чисто восстановительного роста (относительно быстрый), связанный с тем, что сейчас разрешается экономическая активность там, где она была запрещена. А потом, после этого живительного подскока, мы начнем очень медленно выползать из этой ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в Евросоюзе и США сфера услуг занимает гораздо большую долю в ВВП и поэтому их экономики пострадали от коронакризиса сильнее, чем экономика России.

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