Москва, 12 августа 2020, 14:03 — REGNUM После завершения пандемии экономике РФ понадобилось бы не более года, чтобы восстановиться, если бы она могла расти темпами в 4-5−6% в год, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в Евросоюзе и США сфера услуг занимает гораздо большую долю в ВВП и поэтому их экономики пострадали от коронакризиса сильнее, чем экономика России.
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