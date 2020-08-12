Москва, , 13:33 — REGNUM Существенное снижение прибыли российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года было вполне ожидаемым, и данные вряд ли могут сейчас кого-либо напугать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя сильнейшее падение прибыли бизнеса в России.

«Однако последствия провала в доходах компаний граждане будут испытывать вплоть до конца 2021 года.

Также стоит отметить, что из-за полученных убытков компании приступили к масштабным сокращениям, и именно рынок труда вызывает у экономистов сейчас наибольшие опасения.

Если в июне-июле 2020 года наблюдался полномасштабный отскок экономической активности, восстановления потребительского спроса, то в на рынке труда ситуация остается наиболее неудовлетворительной.

В среднесрочной перспективе это может повлиять и на доходы населения, и на прибыли компаний, что в совокупности, без стимуляционных мер со стороны государства, приведет к полномасштабной стагнации и масштабному росту банкротств компаний.

Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры и рост цен на экспортируемые товары вполне могут стабилизировать ситуацию в российской экономике

B уже сейчас заметно улучшение и рост экономической активности в данном направлении.

Однако вероятность «второй волны» пандемии в мире и вероятное «торможение» экономики Китая продолжают создавать риски для российской экономики», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza.

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