Виндхук, , 13:22 — REGNUM Правительство Намибии продаст 60-процентную долю годовой добычи рыбы, чтобы собрать средства на медицинское оборудование и лекарства для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра рыболовства Намибии Альберта Каваны.

В соответствии с заявлением, правительство намерено выставить на аукцион квоты на вылов трех видов рыб — ставриды, хека и монаха. Министр назвал необходимость в медицинском оборудовании причиной, по которой правительство намерено собрать деньги.

Рыболовство является третьим по величине источником дохода Намибии после горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, сообщают корреспонденты Reuters, добавляя, что данный аукцион станет первым в своем роде в стране.

Однако местная радиостанция сообщила, что министр здравоохранения Намибии Калумби Шангула был удивлен причиной, приведенной для необходимости продажи квот на вылов рыбы.