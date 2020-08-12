Ново-Огарево, Московская область, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать деятельность монополистов в регионе.

По словам главы государства, уровень доходов жителей края «неплохо смотрится», но из-за очень высокого уровня цен «реальные доходы не такие уж и большие получаются».

«Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке», — сказал Путин на встрече с Солодовым, которая прошла в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с главой Камчатки российский лидер поручил проработать вопросы по реализации проекта «Морской перегрузочный терминал».

Путин отметил, что нужно прилагать энергичные усилия, а участие должны принять и бизнес, и правительство, и власти края.

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