Ульяновск, , 12:53 — REGNUM По итогам июля 2020 года лидером продаж на российском рынке пикапов стал УАЗ «Пикап». Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за месяц дилеры реализовали 488 экземпляров УАЗ «Пикап» — на 9,4% больше, чем год назад.

На втором месте среди пикапов разместились модели Mitsubishi. Их в прошлом месяце в России приобрели 170 покупателей. Это на 8% больше, чем в июле прошлого года. Тройку лидеров замыкают пикапы бренда Lada с результатом 145 проданных экземпляров. Здесь наблюдается падение на 28% по сравнению с 2019 годом.

Всего за отчётный месяц в России было куплено 1100 новых пикапов. Это на 5,7% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, по итогам первого полугодия текущего года самым покупаемым новым пикапом в России стал УАЗ «Пикап». За указанный период пикап разошелся тиражом в 1135 экземпляров — на 25% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

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