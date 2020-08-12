Грозный, , 12:51 — REGNUM В Чечне с 1 сентября начнется действие закона о специальном налоговом режиме для самозанятых. Он будет действовать в течение 10 лет для предпринимателей, которые добровольно выберут для себя новый налог на профессиональный доход. Закон об этом приняли депутаты парламента республики.

При этом условием для перехода на специальный режим должно быть отсутствие у предпринимателя работников, нанятых по трудовым договорам, а также получение статуса самозанятого после обращения в налоговую инспекцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее особый налоговый режим для самозанятых внедрили и в других субъектах СКФО. Так, на Ставрополье он начал действовать с 1 июля. В крае самозанятые станут отчислять 4% от полученного дохода вместо 13% и 6%, если доход будет получен от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).