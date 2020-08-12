Киев, , 12:43 — REGNUM Пятерым лицам сообщено о подозрении в незаконном завладении природным газом, принадлежащим госкомпании «Нафтогаз Украины», сообщила 12 августа пресс-служба национального антикоррупционного бюро страны.

Ведомство отмечает, что речь идет о двух эпизодах, и общая сумма хищений составляет более 2,1 млрд гривен. Подозреваемыми являются руководители Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что в течение 2016−2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким ценам и участники преступления организовали завладение 151,8 млн кубометров топлива.

Напомним, что в июле «Нафтогаз» заявил о наличии 109 компаний-должников, отметив, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, «что является абсолютно недопустимым».