Москва, , 12:32 — REGNUM По итогам июля 2020 года российским дилерам удалось продать 866 экземпляров новых автобусов — на 28% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков агентства, всего за семь месяцев текущего года объём продаж на рынке новых автобусов снизился до 7131 экземпляра. Это на 3,5% меньше, чем было продано год назад за такой же период.

Больше всего в июле было куплено автобусов компании ПАЗ. За отчетный месяц российским дилерам удалось реализовать 463 таких транспортных средства, что на 36% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте разместились автобусы марки НЕФАЗ. Их в России приобрели 156 покупателей. Здесь наблюдается рост на 48,6%. Тройку лидеров замыкает ещё один отечественный бренд ЛИАЗ (59 ед.; —42,7%).

Напомним, по итогам июня в России был продан 1541 автобус, что на 55% больше, чем в прошлом году.

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