Барнаул, , 12:28 — REGNUM В правительстве Забайкальского края разработаны три варианта планирования деятельности профильного дорожного министерства на ближайший период. Как сообщает сегодня, 12 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, это позволило выбрать оптимальный путь, который устранит застарелые проблемы, не решаемые годами.

«В частности, в планах — отремонтировать дорогу Калга — Приаргунск — Краснокаменск. Мы понимаем, что это очень значимый для населения этих муниципалитетов инфраструктурный объект, который позволит жителям Калганского и Приаргунского районов оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь в Краснокаменске.

Два стратегических направления, Приаргунск — Калга и Приаргунск — Краснокаменск, мы планируем завершить до 2024 года. Это один из крупных запланированных объектов создания дорожной сети в крае», — отметил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края объявили войну халтурщикам, задействованным в ремонте и строительстве дорог, и заявили, что в некоторых случаях не исключают разрыва контрактов.

До конца реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Забайкальском крае планируют привести в нормативное состояние 1078 км региональных и 207,8 км дорог Читинской городской агломерации.

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