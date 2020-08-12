Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Основными причинами резкого падения объемов прибыли бизнеса в России следует считать коронавирусные ограничения, девальвацию рубля и снижение экспортного спроса на энергоносители, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя данные FinExpertiza.

Как сообщалось ранее, по данным аналитической службы, в марте-мае 2020 года объем совокупной прибыли российских компаний (без учета малого бизнеса) сократился до 1,4 трлн рублей, что на рекордные 67% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.

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« Эта цифра выглядит вполне правдоподобной. Основных причин столь резкого снижения объемов прибыли — три. Прежде всего, это сами коронавирусные ограничения. Многие предприятия в течение длительного времени не работали или работали вполсилы, то есть не производили продукт, но и населению их продукт был не очень нужен. Одновременно снижались и производство, и продажи. Вторая причина — девальвация курса рубля.

Но есть и третья, заметная, скажем, на примере разбирательств в Стокгольмском арбитраже. Турция не намерена выбирать заказанные объемы газа, в том числе и потому, что в условиях эпидемии и ограничений потребность в нем сократилась. А мы ведь понимаем, что нефтегазовые деньги расходуются внутри страны и вносят немалый вклад и в другие отрасли.