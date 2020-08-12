Москва, , 12:23 — REGNUM Аналитики Минтруда РФ видят лишь вершину айсберга, ориентируясь только на отрасли, в которых сокращения сотрудников уже идут. Это наиболее пострадавший в период карантинных ограничений сектор торговли и услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club к. э. н Василий Коновалов.

«Причем в своих оценках они оперируют лишь данными об официально трудоустроенных. Но даже тут наблюдается существенный рост безработицы. Пока люди проедают сбережения, но скоро они вынуждены будут затягивать пояса.

Если в экономике не начнётся быстрый процесс восстановления, снижение потребительского спроса так или иначе ударит и по тем отраслям, которые в министерстве пока оценили как относительно благополучные — логистике, химической и топливной промышленности, металлургии, строительстве, банковской сфере.

Несколько смягчает ситуацию отъезд в период пандемии части трудовых мигрантов — они довольно мало потребляли на внутреннем российском рынке и значительную часть средств отправляли своим семьям домой.

Но этот демпфер лишь временный — падение уровня жизни в соседних государствах, вызванное пандемией и ростом безработицы — это в том числе и снижение спроса на российский экспорт.

Более того, в результате ухудшения ситуации в этих странах приток трудовых мигрантов в Россию может существенно возрасти, что приведет к снижению внутренней занятости, стоимости рабочей силы и покупательной способности населения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты России назвало отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений.

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