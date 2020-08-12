Тюмень, , 12:22 — REGNUM В Тюменской области валовой сбор зерна будет в 2020 году ниже прошлогоднего уровня. В этом году сельхозугодья региона столкнулись с почвенной засухой и суховеями, в шести районах отмечалась атмосферная засуха, сообщил на пресс-конференции 12 августа глава региона Александр Моор.

Ожидаемая урожайность — 21,7 центнера с гектара. Это немного ниже прошлогодних показателей — в 2019 году по итогам уборки урожайность составила 22,4 ц/га.

Ниже уровня 2019 года будет и валовый сбор картофеля. Он уже убран с площади 173 га при урожайности 289 ц/га.

«Чуть-чуть хуже, но некритично», — оценил урожай 2020 года в Тюменской области Александр Моор.