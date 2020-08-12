Москва, , 12:18 — REGNUM По итогам июля 2020 года российские автолюбители перепродали 560,6 тыс. легковых машин — на 13,8% больше, чем в июле прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего же, по данным аналитиков, в России с января по июль на вторичном рынке было продано 2,74 млн машин, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее продаваемыми авто на вторичном рынке РФ в июле стали машины отечественной компании Lada. Их было куплено 126,8 тыс. единиц, что составляет порядка 23% от общего объема перепродаж.

На втором и третьем местах по популярности среди марок подержанных машин оказались соответственно Toyota (62 тыс. ед.) и Hyundai (32,6 тыс. ед.).

Пятерку лидеров замыкают бренды Nissan (32,4 тыс. ед.) и Kia (32,3 тыс. ед.).

Напомним, в июле текущего года средняя стоимость машины с пробегом в России составила 603,5 тыс. рублей, что на 0,4% меньше, чем в июне.

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