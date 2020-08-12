Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM От эпидемии коронавируса и экономических ограничений больше всех действительно пострадали сервис и торговля, но это лишь прямой эффект эпидемии, чуть позже последствия в той или иной степени затронут и другие сферы, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя данные министерства труда и социальной защиты.

Ранее «Известия» сообщили, что, по информации ведомства, максимальное количество сокращений рабочих мест вероятно в таких отраслях, как торговля, бытовое обслуживание, сфера услуг, транспорт. В наименьшей степени от эпидемии и ее последствий, по мнению экспертов министерства, пострадают логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия.

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« Этот список будет верным, если дополнить его и всеми остальными сервисными отраслями. Туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, конечно, входят в число основных пострадавших. При этом торговля пострадала тоже, но там произошла структурная реорганизация: были большие сокращения традиционного персонала, но расширилась интернет-торговля. А вот сервисная сфера просто сжимается.

Что касается таких отраслей, как упомянутая металлургия, то там последствия тоже наступят, только не сразу. Для компаний, которые работают на внешний рынок, многое зависит от мировой конъюнктуры. Компании, ориентированные на внутренний спрос, зависят от снижения покупательной способности внутри страны.