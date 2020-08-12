Тюмень, , 12:07 — REGNUM В Тюменской области на борьбу с коронавирусной инфекцией в целом уже затрачено 5 млрд 800 млн бюджетных рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Это и организация госпиталей, медикаменты, средства защиты, поддержка населения и пострадавших от ограничений отраслей экономики и многое другое. Только социальные выплаты людям, старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями обошлись региональной казне в 1,5 млрд рублей.

Из федерального бюджета Тюменской области на борьбу с коронавирусом было выделено 1,8 млрд рублей.