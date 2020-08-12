Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве определены этапы и очередность переселения граждан из старых пятиэтажек в новые дома по программе реновации. Соответствующий приказ опубликован на портале мэра столицы.

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На первом этапе квартиры по реновации получат почти 170 тыс. участников программы, проживающих в 930 старых домах. На втором этапе — с 2025 по 2028 год — планируется переселить 330 тысяч москвичей из 1630 домов.

На третьем этапе — с 2029 до 2032 года — намечено расселить около 380 тысяч человек из 1800 домов. Отмечается, что сроки могут меняться в зависимости от хода строительства, подбора площадок и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по реновации получили квартиры более 18 тыс. человек. Еще 6 тыс. находятся в процессе переезда:.

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