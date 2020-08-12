Киев, , 11:58 — REGNUM Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором привлекло в госбюджет 10,123 млрд гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает 12 августа пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в ходе аукциона инвесторам были предложены два выпуска ценных бумаг, номинированных в гривне, со сроком обращения в 3 месяца и 3 года, а также один выпуск полуторагодичных ценных бумаг, номинированных в долларах США.

В итоге от размещения трехмесячных бумаг в госбюджет были привлечены 4,8 млрд грн., трехлетних — 2,7 млн грн., средневзвешенная доходность составила 7% и 10% соответственно. От размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте, были привлечены 189,8 млн долларов, средневзвешенная ставка доходности составила 3,6%.

«Украинский аналитический центр» в своем комментарии отмечает, что в основном ОВГЗ покупали украинские госбанки и два частных банка.

«Госбанки очень часто скупают валюту на межбанке, чтобы купить валютные ОВГЗ. Как результат, на торгах имеет место временная девальвация гривны. Потому уже не скупают и начинается ревальвация гривны. И так постоянно», — комментируют эксперты организации.