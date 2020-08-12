Москва, , 11:54 — REGNUM Производители вакцины против коронавируса в России выйдут на проектную мощность в декабре 2020 — январе 2021 года. Об этом 12 августа заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге.

По его словам, проектная мощность составит 5 млн доз вакцин в месяц. «В течение года вся страна будет обеспечена», — сказал Гинцбург. По его словам, в настоящее время не имеет смысла говорить о стоимости вакцины.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что участники третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса получат страховку и компенсацию.

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