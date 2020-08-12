Москва, , 11:44 — REGNUM Правительство РФ внесло в ратификацию в Госдуму соглашение между правительством Российской Федерации и Новым банком развития о размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) в Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Соглашение предусматривает открытие Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) на территории Российской Федерации.

Текст соглашения подготовлен по аналогии с ранее заключенными соглашениями о размещении штаб-квартиры банка и его региональных представительств с правительствами Китая, ЮАР и Бразилии, а также с учетом положений соглашений о размещении представительств других многосторонних банков развития на территории Российской Федерации, таких как Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития и других.

Согласно соглашению, Евразийский региональный центр НБР в России не подлежит государственной регистрации на территории страны, деятельность банка не требует специального разрешения (лицензии) и не подлежит регулированию уполномоченными органами государственной власти или Центральным банком (ЦБ).