Северобайкальский район, Бурятия, , 11:40 — REGNUM Около 300 млн рублей направят на продолжение реконструкции дороги до Нового Уояна в Северобайкальском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего федеральные власти выделили 14 регионам более 6 млрд рублей на ремонт дорог.

«Дополнительные 300 млн рублей будут направлены на продолжение реконструкции участка с 271 км по 291 км автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево—Курумкан-Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году», — отметили в правительстве.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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