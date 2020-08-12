Ишим, Тюменская область, , 11:40 — REGNUM Проблему зловония в тюменском городе Ишиме правительство Тюменской области может решить лишь путём инвестиций в реконструкцию ветсанутильзавод, который является источником запаха. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа глава региона Александр Моор.

«Три предприятия могут создавать эту проблему — Ишимский мясокомбинат, новый завод «Аминосиб» и ветсанутильзавод. «Аминосиб» после пуска источал неприятный запах, но инвесторы установили дополнительные очистные сооружения, очистили болото, куда осуществлялся слив отходов и на сегодня он не является источником агрессивного запаха. По поводу Ишимского мясокомбината, там проводятся такие же мероприятия по установке дополнительных очистных сооружений. Выбросы запаха неприятного, которые раньше были, практически минимизированы. Есть вопрос с ветсанутильзаводом. Это старое предприятие, построенное ещё в 1968 году. Были мысли его закрыть, но оно единственное, где можно утилизировать биологические отходы. Мы вели переговоры с одной из российских компаний с целью передать ей завод с вложением инвестиций в его реконструкцию, но, по объективным обстоятельствам в ближайшее время это не произойдёт. Другого пути, как инвестировать в это предприятие, чтобы установить современную очистку, нет», — подробно разъяснил губернатор Тюменской области.

По словам Александра Моора, в правительстве региона рассматриваются различные технические пути решения проблемы зловония в Ишиме, даётся оценка возможных инвестиций в ветсанутильзавод.