Тюмень, 12 августа 2020, 11:08 — REGNUM Бюджетная поддержка строительства жилья в Тюменской области к концу 2020 года будет реализована в полном объёме. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.
Что касается показателя по строительству жилья, то здесь два фактора играют роль — спрос на рынке и возможности строительного комплекса этот спрос удовлетворить. Мощности стройкомплекса Тюменской области выше спроса, отметил Александр Моор.
Спрос на рынке жилья снижен незначительно и уже компенсируется реализацией федеральных программ по льготной ипотеке. Кроме того, в полном объёме на 5 млрд рублей будут реализованы региональные жилищные программы до конца 2020 года.