Тюмень, , 11:08 — REGNUM Бюджетная поддержка строительства жилья в Тюменской области к концу 2020 года будет реализована в полном объёме. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Что касается показателя по строительству жилья, то здесь два фактора играют роль — спрос на рынке и возможности строительного комплекса этот спрос удовлетворить. Мощности стройкомплекса Тюменской области выше спроса, отметил Александр Моор.

«У нас строительные организации не работали лишь две недели в начале апреля. Поэтому сильного влияния на строительную отрасль ограничения не произвели. Всё навёрстано. Планы на 2020 год по строительству жилья у нас большие — 1,566 млн кв. м плановый ввод по национальным проектом. Пока по вводу мы немножко отстаём, но, как правило, основной ввод жилья идёт в третьем и четвёртом квартале», — пояснил глава региона.

Спрос на рынке жилья снижен незначительно и уже компенсируется реализацией федеральных программ по льготной ипотеке. Кроме того, в полном объёме на 5 млрд рублей будут реализованы региональные жилищные программы до конца 2020 года.