Москва, , 10:57 — REGNUM Законопроект, упрощающий порядок регулирования сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Предлагается для СКПК, количество членов и ассоциированных членов которых не превышает 200 физических лиц или юридических лиц и СКПК последующего уровня применять упрощенный порядок регулирования.

Такие кооперативы могут максимально качественно контролировать риски привлечения (финансовый норматив ФН2) или размещения денежных средств (финансовый норматив ФНЗ) среди своих членов, отмечают авторы.

По данным Банка России, такие кооперативы составляют менее 20% рынка СКПК по объемам заемных операций и численности членов и ассоциированных членов, уровень возможных рисков в их среде не окажет заметного влияния на общий рынок некредитных финансовых организаций.