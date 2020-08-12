Москва, , 10:57 — REGNUM Апелляционная жалоба компании «Альтернатива капитал», которая принадлежит экс-министру информационных технологий и связи России Леониду Рейману, осталась без удовлетворения. Таким образом, решение арбитража Москвы по иску к старейшему предприятию электронной промышленности — АО «Ангстрем» — на сумму более 2,1 млрд рублей осталось в силе. Компания бывшего министра не смогла взыскать данную сумму, фигурирующую как долг, передаёт ИА REGNUM.

Истец требовал взыскать с ответчика задолженность по договору займа, проценты и неустойку в общей сумме 2 257 615 371 рубль. В основе спора лежали несколько договоров кредитования и договоры цессии.

При рассмотрении дела было отмечено, что «между сторонами спора имеются признаки аффилированности через Рейнмана Леонида Дододжоновича (ИНН 780 601 375 452), который является учредителем истца и бенефициарным владельцем группы компаний, имеющих в своем наименовании слово «Ангстрем» и связанных с ответчиком», а «генеральный директор ООО «Альтернатива капитал» Черников А. А. входил в совет директоров ответчика с 2011 по 2017 год».

Судья уточнил, что «доказательств наличия финансовых обязательств АО «Ангстрем» непосредственно в столь значительных размерах перед указанными лицами материалы дела не содержат». В итоге претензии признали недоказанными. Оспорить вердикт в вышестоящей инстанции истец также не смог.

Напомним, «Ангстрем» работает в своей отрасли с 1963 года. Ранее банкротом была признана «дочерняя компания» АО — «Ангстрем-Т», среди руководителей которой отметился и Рейман.