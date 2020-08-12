Цхинвал, , 11:04 — REGNUM Правительство Южной Осетии 11 августа приняло закон об увеличении минимальных сроков проверки предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает правительственная пресс-служба.

«Предлагается увеличить минимальный временной промежуток, в течение которого органы по контролю и надзору имеют право проводить плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с одного года до трех лет», — цитирует пресс-служба главу минэкономразвития республики Геннадия Бекоева, который представил законопроект на рассмотрение.

Министр также добавил, что в рамках поддержки государством предпринимателей важно защитить их и создать им благоприятные условия для развития, совершенствуя законодательство. Предложение Бекоева было принято.

Стоит отметить, что власти Южной Осетии стремятся привлечь иностранных инвесторов в республику. В стране ставка налога на прибыль составляет 20%, подоходного налога — 12%, НДС — 10%, а налог на имущество составляет 0,15%.