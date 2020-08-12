Москва, , 10:49 — REGNUM В Госдуме не согласны с Минтрудом и уверены, что работники любой сферы деятельности находятся под риском увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде заявили, что выше всего риски увольнения в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

«Чиновники тычут пальцем наугад. В этой антисоциальной либеральной экономической системе любой работник постоянно находится под потенциальной угрозой увольнения. Зона риска — везде», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Сферы, где риск потерять работу выше, чиновники назвали, опираясь на данные периода карантинных мер на фоне коронавируса. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что в наименьшей степени пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Из этого делается вывод, что в этих сферах возможно минимальное число сокращений или их отсутствие.