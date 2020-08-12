Москва, , 10:49 — REGNUM Для того чтобы остановить рост долговой нагрузки на граждан России, одних ограничительных мер со стороны Банка России будет недостаточно, полагает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о резком скачке долговой нагрузки на жителей РФ.

«В РФ принимают меры для того, чтобы предотвратить негативные последствия роста долговой нагрузки, пусть и не так комплексно, как следовало бы, — сказал Цыганов. — Банк России еще летом 2019 ввел повышенные требования к кредиторам по необеспеченным потребительским кредитам, привязанные к расчетным показателям долговой нагрузки заемщиков. Приняты эффективные меры по минимизации валютной ипотеки. С ноября 2019 года введен запрет на ипотеку в МФО. Но этой деятельности недостаточно».

Как пояснил экономист, требуются сложные и долговременные усилия по развитию экономики депрессивных местностей, созданию рабочих мест, повышению дохода, чтобы потребность в легком получении пусть и очень тяжелого по последствиям кредита или займа пропала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов заявил, что рост долговой нагрузки на граждан России выглядит тревожно.

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