Самара, , 10:40 — REGNUM Льготные кредиты на 10 млрд рублей выдали предпринимателям в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, бизнесмены региона активно пользуются антикризисными мерами поддержки, которые были приняты как на федеральном, так и на областном уровнях.

Согласно информации Банка России, за время действия программ субъектам МСП региона было одобрено свыше 5,3 тысячи заявок на льготные кредиты, общая сумма которых составила порядка 10 млрд рублей.

Отмечается, что в Самарской области более, чем на полмиллиарда рублей докапитализирован гарантийный фонд региона, который выдаёт льготные кредиты малому бизнесу. Для удобства бизнесменов работает ресурс https://mybiz63.ru/, на котором собрана вся актуальная информация о мерах поддержки, обучающих мероприятиях, а также предстоящих событиях.

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