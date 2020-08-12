Тюмень, , 10:28 — REGNUM Бюджет Тюменской области в 2020 году может недосчитаться 36 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа губернатор региона Александр Моор.

«У нас 70% доходной базы бюджета составляет налог на прибыль. Он существенно зависит от ценовой конъюнктуры на нефть и курса рубля по отношению к доллару. Весной была ситуация, когда цена на нефть на бирже была отрицательной, то есть продавец нефти был готов заплатить покупателю, лишь бы он её забрал. Сейчас ситуация на нефтяном рынке, будем надеяться, стабилизировалась. Если исходить из того, что цена на нефть и курс доллара останется на сегодняшнем уровне, то мы недополучим 20% планового объёма доходов. Это почти 36 млрд рублей. Что касается компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, то нам ничего не причитается по понятным причинам», — пояснил губернатор Тюменской области сценарий бюджета региона в 2020 году.

Александр Моор ещё раз напомнил, что социальные бюджетные обязательства, средства, запланированные на реализацию национальных проектов и поручений президента России Владимира Путина, останутся нетронутыми. Пересмотру, вероятно, подвергнется бюджетная программа капитальных вложений.

«Окончательное решение по корректировке бюджета мы будем принимать осенью. Это не значит, что мы будем сокращать или отказываться от программных проектов. Будет перенос реализации на последующие годы — 2021 или 2022-й», — отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области напомнил, что бюджет Тюменской области свёрстан с большим дефицитом, имея источник покрытия — профицит 2019 года. Поэтому в кредитах и других займах регион пока не нуждается.