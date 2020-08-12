Севастополь, , 10:17 — REGNUM Арбитраж Севастополя удовлетворил иск первого заместителя военного прокурора Черноморского флота и признал госконтракт на поставку оборудования, подписанный два года назад, недействительным. Теперь ФКУ «Управление Черноморского флота» должно вернуть всю продукцию поставщику — компании из Рязанской области. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежит контракт от 9 августа 2018 года на поставку оборудования, в том числе баков для отопления, мембранных баков, вентиляторов, приборов безопасности для котлов и многого другого.

По решению суда управление флота должно в течение одного месяца с даты вступления решения в законную силу вернуть по акту приёма-передачи всё имущество ООО «Региональная тендерная компания».

В свою очередь с компании решением суда было взыскано 26 014 043,44 рубля уплаченных по госконтракту.

Компания-ответчик создана в Рязанской области в октябре 2013 года для оптовой торговли неспециализированными товарами. Владелец — Евгений Пертли. Фирма была поставщиком по 300 контрактам на сумму 809 млн рублей. Среди заказчиков отметилось также и Минобороны РФ.