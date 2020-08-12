Новосибирск, , 10:12 — REGNUM Новосибирскими предприятиями в 2020 году экспортировано в Китай и Монголию 515,9 тонн мяса птицы и свинины. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

«Таким образом, с 2017 года возобновлено «азиатское» направление для новосибирских птицефабрик и мясоперерабатывающих предприятий, включённых в реестр экспортеров», — уточнили в управлении.

Сейчас в Новосибирской области в реестр экспортёров включено шесть птицефабрик и два мясоперерабатывающих свиноводческих предприятия.