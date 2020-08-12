Берлин, , 10:16 — REGNUM За период с января по июнь 2020 года только три автомобильные компании в Европы получили прибыль. Это PSA, Ferrari и Porsche. Об этом сообщает газета «Ведомости».

При этом самая большая прибыль была у Porsche. За отчетный период прибыль компании составила 1,23 млн евро. Рентабельность немецкой компании достигла 10%.

Группа PSA получила за первое полугодие прибыль в размере 517 млн (рентабельность — 3,7%). А Ferrari отчиталась о прибыли в размере 243 млн евро с рентабельностью в 16,2%.

Стоит отметить, что руководство Porsche рассчитывало получить рентабельность в 15%.

При этом операционные убытки других немецких компаний составили: Mercedes — 620 млн евро, Audi — 640 млн евро, BMW — 1,33 млрд евро, Volkswagen (легковые машины) — 2,1 млрд евро.

Напомним, в июне 2020 года хэтчбек Renault Clio стал самым продаваемым автомобилем в Европе.

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