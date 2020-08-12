Новосибирск, , 10:04 — REGNUM В Новосибирской области в июле 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 0,2% — по сравнению с июнем. Цены на услуги увеличились на 1,5%, на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Фруктово-овощной отдел в супермаркете Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию», — уточняет региональный орган статистики.

Так, свежие огурцы подешевели на 40,5%, помидоры — на 21%, виноград — на 17,6%, белокочанная капуста — на 13%, репчатый лук — на 10,6%, лимоны — на 10,2%, бананы —на 6,6%.

В то же время наблюдался рост цен на морковь — на 27%, апельсины — на 13,3%, яблоки — на 6,7%.

Также подешевели мясные консервы для детского питания — на 4,8%, вареные колбасы — на 4,6%, мороженые кальмары —на 4,5%, кетчуп — на 4,3%, национальные и твердые сычужные сыры, шоколад — на 3,3%, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) — на 3%, питьевое молоко, черный чай, йогурт, нежирный творог, вермишель, охлажденные или мороженые куры, пшено, какао и мясокопчености — на 1,2 — 2,4%.

Рост цен отмечен на фруктовые соки — на 7,9%, хлопья из злаков —на 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу — на 4,9%, сахар — на 3,6%, мед и плавленые сыры — на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания — на 2,7%, зеленый чай — на 2,3%, макаронные изделия — на 2%, отечественный коньяк — на 1,9%, сливочное масло — на 1,8%, гречневую крупу — на 1,5%.

С начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 103,1%.

На продовольственные товары цены выросли на 5,2%, непродовольственные — на 1,4%, услуги — на 2,1%.