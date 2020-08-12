Новосибирск, 12 августа 2020, 10:04 — REGNUM В Новосибирской области в июле 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 0,2% — по сравнению с июнем. Цены на услуги увеличились на 1,5%, на продовольственные и непродовольственные товары снизились на 0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Фруктово-овощной отдел в супермаркете
Фруктово-овощной отдел в супермаркете
Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную продукцию», — уточняет региональный орган статистики.

Так, свежие огурцы подешевели на 40,5%, помидоры — на 21%, виноградна 17,6%, белокочанная капуста на 13%, репчатый лукна 10,6%, лимоны — на 10,2%, бананына 6,6%.

В то же время наблюдался рост цен на морковь — на 27%, апельсины на 13,3%, яблоки на 6,7%.

Также подешевели мясные консервы для детского питания — на 4,8%, вареные колбасы на 4,6%, мороженые кальмарына 4,5%, кетчуп на 4,3%, национальные и твердые сычужные сыры, шоколад на 3,3%, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) на 3%, питьевое молоко, черный чай, йогурт, нежирный творог, вермишель, охлажденные или мороженые куры, пшено, какао и мясокопчености — на 1,2 — 2,4%.

Рост цен отмечен на фруктовые соки — на 7,9%, хлопья из злаковна 5,5%, бараночные изделия и сырокопченую колбасу — на 4,9%, сахар — на 3,6%, мед и плавленые сыры — на 3,2%, фруктовые консервы для детского питания на 2,7%, зеленый чай на 2,3%, макаронные изделияна 2%, отечественный коньяк на 1,9%, сливочное масло — на 1,8%, гречневую крупу на 1,5%.

С начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 103,1%.

На продовольственные товары цены выросли на 5,2%, непродовольственные на 1,4%, услуги на 2,1%.