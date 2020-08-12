Магас, , 09:55 — REGNUM Ингушетия вошла в тройку лидеров в РФ по досрочному завершению дорожных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Республика, наряду с Белгородской областью и Краснодарским краем, уже завершила все запланированные в 2020 году работы по ремонту и строительству дорог, сообщили 12 августа в пресс-службе главы субъекта.

Регион также оказался в пятерке лидеров по кассовому освоению денежных средств. Всего было проведено работ на местных дорогах на сумму свыше 282 млн рублей. За эти деньги было приведено в нормативное состояние 13,6 км дорожного покрытия на семи дорогах.

Среди них 4,5 км на автодороге Назрань — Грозный, 3,1 км дороги Назрань — Гамурзиево и 1 км дороги Экажево — Али-юрт. Помимо этого, капитальный ремонт был произведен на подъезде к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» и других объектах.

В «Ингушавтодоре» рассказали, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике приведут в порядок за шесть лет до 75,8% региональных дорог и до 85% дорог городской агломерации.