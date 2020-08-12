Москва, , 09:55 — REGNUM В Москве во втором квартале 2020 года объём вкладов снизился на 1,7%. Об этом 12 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Во втором квартале этого года объем средств на депозитах граждан снизился на 1,7 процента по сравнению с первым кварталом — во время кризиса и самоизоляции москвичи активнее снимали деньги со счетов», — сказал вице-мэр.

Ефимов отметил, что уже в июне произошло возобновление роста на 0,4%. На 1 июля объём вкладов достиг 11,25 трлн рублей, что на 10,4% превышает показатель на ту же дату в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупный объем депозитов в банках Казахстана по состоянию на 1 июля составил 19,9 трлн тенге ($47,6 млрд), что на 4,4% больше, чем в начале года.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем депозитов в Казахстане за полгода вырос на 4,4%