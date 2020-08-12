Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства со стороны ещё 15 депутатов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нарушения выявлены по итогам проверки сведений о доходах и имуществе, предоставленных депутатами поселений Павловского района. По данным надзорного ведомства, один из парламентариев совета депутатов Павловского городского поселения не отразил информацию о находящихся в его собственности трёх земельных участках, квартире, пяти помещениях и двух транспортных средствах.

«15 депутатов названного представительного органа местного самоуправления и совета депутатов Павловского района не представили сведения об открытых ими либо их супругами счетах в кредитных учреждениях», — говорится в сообщении.

По данным фактам внесены представления об устранении нарушений, в том числе путем досрочного прекращения полномочий депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Инзенском районе прокуратура обнаружила факты нарушения антикоррупционного законодательства со стороны 38 депутатов различных поселений, в Барышском районе — у 30 парламентариев, в Сенгилеевском районе — у 15 народных избранников, в Радищевском районе — у двоих.

Ранее прокуратура Цильнинского района установила, что один из депутатов совета депутатов Анненковского сельского поселения пытался скрыть информацию о доходе, полученном при продаже иномарки. Во исполнение требования надзорного ведомства орган местного самоуправления прекратил полномочия депутата досрочно.

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