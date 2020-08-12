Москва, , 09:12 — REGNUM Цены на две модели чешской марки Skoda на российском авторынке выросли от 4 до 42 тыс. рублей. Об этом 12 августа сообщается на портале «Цена Авто».

Таким образом, кроссоверы Skoda Karoq и Kodiaq подорожали на 0,1 — 2,8% по отношению к прежней цене.

Так, цена на Skoda Karoq в базовом варианте составляет от 1 420 000 рублей, а в версиях Ambition и Style — 1 530 000 и 1 710 000 млн рублей соответственно. Кроме того, максимальная комплектация кроссовера с полным приводом теперь стоит порядка 1,795 млн рублей.

Стоимость начальной версии Skoda Kodiaq с 125-сильным мотором на 1,4 л теперь обойдется за 1 590 000 млн рублей. Версии Ambition и Style стоят от 1 940 000 млн и от 2 190 000 млн рублей соответственно. Максимальная комплектация Laurin&Klement в зависимости от двигателя теперь стоит 3 310 000 млн и 3 360 000 млн рублей.

Напомним, кроссовер Skoda Karoq предлагается в России с двигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с.

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