Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Кафе и рестораны Свердловской области могут массово закрыться, если власти не снимут ограничения на их работу. Об этом заявили в Ассоциации кулинаров и рестораторов региона.

Бизнесмены написали письмо вице-губернатору Алексею Орлову и областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Артюх. Они призывают разрешить организациям общепита принимать посетителей в основных помещениях, а не только на летних верандах, которые теряют свою привлекательность в дождливую или холодную погоду.

Также предприниматели просят снизить ставку по единому налогу на вмененный доход и предоставить возможность получить отсрочку по арендной плате на период действия в регионе «режима повышенной готовности».

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2020 года предприятиям общепита Свердловской области разрешили работать в формате летних веранд.

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