Ульяновск, , 08:53 — REGNUM В Ульяновской области зерновые и зернобобовые культуры собраны с половины всех площадей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По последним данным, урожай в регионе убран с площади 3 343 089 гектаров, намолочено более 1,229 млн тонн зерна.

«Это чуть меньше, чем по итогам всего прошлого года, несмотря на то, что убрано около половины от запланированных площадей», — говорит министр сельского хозяйства Михаил Семенкин.

Также с полей убирают горох, ячмень, в некоторых хозяйствах приступили к уборке овса и яровой пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лучшим работникам сельского хозяйства будут вручать премию имени Михаила Костина — руководителя совхоза имени Крупской Мелекесского района, Героя Социалистического труда. Размер поощрения составит 50 тыс. рублей.

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