Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM Музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс с ограниченным участием, в рамках которого будет выбран подрядчик на второй этап работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Верхний сад». Начальная цена лота превышает 932 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Аэрофотосъёмка Петергофского дворцово-паркового ансамбля в Санкт-Петербурге Andrew Shiva

Работы победитель тендера должен будет завершить до 8 декабря 2023 года. Финансировать их будут за счёт субсидий и средств от деятельности, приносящей доход. Начальная цена лота — 932 887 047 рублей 74 копейки.

Итоги конкурса планируется подвести 8 сентября 2020 года.