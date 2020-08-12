Тюмень, , 08:40 — REGNUM В Тюменской области по состоянию на 1 августа 2020 года 23 организации имеют задолженность по заработной плате перед сотрудниками на общую сумму свыше 130 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Более половины долгов по зарплате приходится на 15 предприятий, проходящих процедуру банкротства. Это АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель» и другие.

Отмечается, что за семь месяцев 2020 года прокуратура Тюменской области выявила 1942 нарушения в сфере оплаты труда. По актам прокурорского реагирования возбуждено 20 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечено 144 лица, к административной — 166. Благодаря прокурорскому реагированию погашены долги по заработной плате в общей сумме более 182 млн рублей.