Москва, , 08:28 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России назвало отрасли, в которых возможно максимальное число сокращений, сообщают «Известия».

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Так, больше всего сотрудников под риском увольнения трудятся в торговле, бытовом обслуживании, сфере услуг и транспортной отрасли.

Меньше всего увольнение грозит работающим в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

При анализе ситуации специалисты опирались на данные периода карантинных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в России почти на треть увеличилось количество компаний, которые ищут сотрудников. Так, согласно исследованию сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», их число с июня по июль выросло на 31%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда.

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