Краснодар, , 08:23 — REGNUM Свое участие в закладке сада интенсивного типа на 60 га в Староминском районе Краснодарского края примет сегодня, 12 августа, во время рабочей поездки губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Также в ходе данной рабочей поездки Вениамин Кондратьев проведет встречу с представителями аграрного сектора.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 августа пресс-служба администрации Краснодарского края опубликовала данные о том, что более пяти миллионов туристов побывали на территории края с начала 2020 года.