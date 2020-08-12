Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 11 августа открылись снижением по доллару и евро. Рубль подорожал на фоне роста нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Продавцам доллара хватило сил добраться лишь до отметки 72,70 руб. С падением цен на нефть марки Brent на 3, рубль растерял часть прибыли. Тем не менее по итогам дня он закрылся в неплохом плюсе.

Торги по рублевым парам 11 августа закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,49%, до 73,11 руб., евро/рубль — на 0,47%, до 85,87 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 95,47 руб.

Негативное влияние на все рынки оказало резкое падение цен на драгметаллы. Участники рынка решили снять прибыль после впечатляющего ралли с 1 августа (+78%).

В связи с чем стали срабатывать защитные стопы, что усилило давление на желтый металл и ускорило нисходящее движение. Подтолкнуть их к продаже золота могли новости из РФ о регистрации вакцины. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

Замедления роста числа новых случаев заражения коронавирусом в США тоже подталкивало инвесторов зафиксировать прибыль. Золото подешевело за вчерашний день (11 августа) на 5,67%, до $1910, в среду (12 августа) — до $1872. На этом фоне цена на нефть снизилась на 0,76%, до $44,58.

Сегодня, 12 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,31%, до $44,72. Если ситуация стабилизируется на рынке драгметаллов, то рубль продолжит укрепляться до уровня 72,40 руб.

Покупателям нужно защищать уровень 72,70 руб., чтобы отбить атаку продавцов. При пробое сопротивления 73,75 рубль перейдет в новую фазу ослабления.

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