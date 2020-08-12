Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии с 2021 года предлагается увеличить численность муниципальных служащих, которые отвечать за опеку недееспособных совершеннолетних граждан. Соответствующий проект закона разработало республиканское министерство труда и социальной политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об установлении численности муниципальных служащих, на которых будет возложена обязанность по опеке и попечительству недееспособных совершеннолетних граждан. Сейчас эту работу ведут служащие, которые также занимаются опекой недееспособных детей.

По данным минтруда, в Чувашии с 2016 года численность недееспособных совершеннолетних граждан увеличилась на 248 человек (на 4,9%) и на 1 апреля 2020 года достигла 5029 человек, из них органами местного самоуправления обслуживаются 3484 граждан.

«Предлагается с 1 января 2021 года увеличить численность муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия Чувашии по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних граждан, на 22 единицы… Это позволит улучшить качество работы в области защиты прав и интересов недееспособных граждан», — говорится в документе.

На это потребуется дополнительно 5,477 млн рублей в год.