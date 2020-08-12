Тамбов, , 07:43 — REGNUM ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» требует взыскать с федерального предприятия «Тамбовский пороховой завод» ещё более 11,5 млн рублей задолженности за поставленный газ. За первую неделю августа 2020 года было подано два иска, один из которых на 11,2 млн рублей. Его рассмотрят 16 сентября, передаёт ИА REGNUM.

Министерство промышленности и торговли России в самом крупном споре, поступившем 5 августа 2020 года в арбитраж Тамбовской области, является соответчиком. Сумма претензий по этому делу составляет 11 216 924,18 рубля. По второму иску сумма существенно ниже — 271 431,38 рубля.

Напомним, в середине июля поставщик газа уже обращался в суд с претензией к градообразующему заводу Котовска, пытаясь взыскать свыше 38,7 млн рублей долга. И это далеко не первый иск к госпредприятию. Так в июне текущего года с завода по другому спору взыскали почти 24 млн рублей задолженности.

В рамках судебных споров «дочка» Газпрома несколько раз пыталась привлечь в качестве соответчика Минпромторг России, мотивируя тем, что именно это ведомство контролирует использование федеральных субсидий, поступающих предприятию.

В мае 2020 года по иску порохового завода в госконтракт от 2019 года на поставку газа были внесены изменения, касающиеся пункта о периоде исполнения ответчиком гособоронзаказа и платежей во время него. Решение оспаривается во второй инстанции.