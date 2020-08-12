Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 06:48 — REGNUM Росприроднадзор обнародовал итоги внеплановой проверки в отношении АО «Норильсктрансгаз». Также назван предварительный ущерб от разлившегося на Таймыре авиакеросина.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по результатам проверки установлены нарушения законодательства РФ об охране водных объектов, охране окружающей среды, отходах производства и потребления.

Установлено, что резервуарные парки, в том числе межцеховые трубопроводы, находятся в неудовлетворительном состоянии. На днищах резервуаров имеются вмятины, разрушены основания фундаментов некоторых резервуаров, трубопроводы имеют многочисленные провисания, деформации, застойные зоны и так далее.

Технологические трубопроводы частично проложены по водному объекту, что несет угрозу разгерметизации в результате движения ледяных масс. Частично разрушены опорные конструкции фундаментов эстакад технологических трубопроводов.

Замечания у проверяющих также возникли к процессу погрузки нефтепродуктов, к промышленным площадкам, на которых, например, отсутствуют дренажная система и канализация для сбора производственно-дождевых сточных вод, нефтеулавливающие устройства и средства сбора нефтеразливов. Объекты капитального строительства выводятся из эксплуатации без реализации мероприятий по охране окружающей среды.

Установлен факт эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию и внесения в госреестр объектов размещения отходов.

Прибрежная защитная полоса реки Большая Хета захламлена строительным мусором. В воде выявили превышения содержания загрязняющих веществ.

По итогам проверки Росприроднадзор выдал предписание об устранении выявленных нарушений.

Также в ведомстве уточнили, что произведён предварительный расчёт ущерба, причинённого АО «Норильсктрансгаз» водному объекту, в результате произошедшей 12 июля текущего года разгерметизации технологического трубопровода. В окружающую среду поступило 34,471 тонны топлива ТС-1. Предварительный ущерб составил порядка 130 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разлива авиационного топлива в посёлке Тухард был введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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