Владивосток, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Арбитраж Приморского края 26 августа 2020 года начнёт рассматривать претензии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» к ООО «Северо-Восток», которое работает в сфере строительства. Сумма иска превышает 37 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Заявление поступило 27 июля, а 3 августа его приняла к производству судья Кобко. Речь идёт «о взыскании суммы долга в размере 37 287 000 рублей». Третьим лицом в споре участвует ООО «Строительная компания «Каньон».
По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в июне 2011 года для подготовки стройплощадки. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владельцы — Алексей Кляус (50%) и директор Александр Чечель. У обоих собственников есть в активе доли в строительной компании «Диалекс».
Выступающая третьим лицом строительная компания на 50% принадлежит Марине Колецкой (директору ООО).